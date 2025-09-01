  • Спортс
  • Гендиректор «Шанхая» о «СКА-Арене»: «Она самая современная, а у нас яркий и медийный бренд. Рассчитываем на 100% заполняемости в первом домашнем матче»
Гендиректор «Шанхая» объяснил выбор «СКА-Арены» в качестве домашнего стадиона.

Этим летом китайский клуб произвел ребрендинг и переехал из Подмосковья в Санкт-Петербург.

– Почему именно «СКА-Арена» выбрана в качестве домашнего стадиона в КХЛ? Стал ли определяющим тот факт, что это самый большой хоккейный стадион Европы?

– Важно не то, что это самая большая арена, а то, что она самая современная. Именно этот фактор и сыграл роль при выборе домашнего стадиона. Потому что у нас современный, яркий и медийный бренд.

Про «СКА-Арену» часто говорят, что она самая большая, но на самом деле важно, что это технологически оснащенная и эстетически очень привлекательная арена. Поэтому нам кажется, что союз двух ярких брендов с выраженной эстетикой даст очень мощную синергию.

– Скептики не верят, что вашей команде удастся добиться хорошей посещаемости на таком большом стадионе. Что можете им ответить? Планируете ли использовать все места на арене?

– Результаты скажут сами за себя. Мы рассчитываем на стопроцентную заполняемость в первом домашнем матче сезона (6 сентября против СКА – Спортс’‘).

Дальше, конечно, будет сложнее, пойдет контраст, например, после матча в выходной день против СКА будет игра в будни с «Адмиралом», но наша задача – применить весь наш опыт, привлечь болельщиков уникальным продуктом, интересными идеями, работой в медиа и зрелищными шоу.

Петербург любит спорт и развлечения. Поэтому мне кажется, что посещаемость будет зависеть от того, насколько усердно и качественно мы сработаем. Тем более КХЛ интерес зрителей КХЛ заметно вырос, этот фактор тоже сыграет нам на руку, – сказал генеральный директор «Шанхая» Сергей Белых.

Гендиректор «Шанхая» о переезде клуба в Китай: «Зависит от результатов команды и договоренности с партнерами. Шаг за шагом идем к цели»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
