Бутман об отставке Ротенберга из СКА: «Рабочий процесс. При нем клуб собирал аншлаги, 2 раза брал кубок, была интересная атмосфера, командный дух»

Игорь Бутман не был удивлен отставке Романа Ротенберга с поста тренера СКА.

«Я считаю, что в этом нет ничего сенсационного – сколько меняется тренеров, уволенных за неудачи. Поэтому случившееся в СКА для меня не было удивлением – это рабочий процесс. Если были бы успехи, такого бы не случилось. Так всегда бывает, нельзя сказать, что такое происходит впервые.

Скажу, что при Романе Ротенберге команда каждый раз собирала аншлаги, брала два раза кубок (с 2011 года Ротенберг являлся вице-президентом клуба – Спортс’‘), игроки там были замечательными, была интересная атмосфера, командный дух.

Я бывал на многих стадионах в разных городах, но такой атмосферы, как в Питере, не видел. Там реально хоккеем живет весь город. При прежнем руководстве не было ни одного матча, на который можно было бы спокойно купить билет в плей-офф.

На вопрос, на какой из питерских арен, в Ледовом или «СКА-Арене», мне наиболее уютно, отвечу, что и там, и там для меня хорошо. Конечно, очень нравится мощь нового стадиона. Надеюсь когда-нибудь там сыграть хороший джазовый концерт на Санкт-Петербургском международном джазовом фестивале.

Стадион уютный, удобный. Мы готовимся к этому, пора нашему джазу выходить на большую сцену, поэтому одна из мыслей – выступить на концерте именно на «СКА-Арене», – считает народный артист РФ Игорь Бутман.

Ротенберг выложил фото с Бутманом на льду в свитерах с надписью «Армия России»: «А что, если хоккеисты будут получать музыкальное образование, как это сделал Игорь Михайлович?»