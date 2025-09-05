  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Бутман об отставке Ротенберга из СКА: «Рабочий процесс. При нем клуб собирал аншлаги, 2 раза брал кубок, была интересная атмосфера, командный дух»
9

Бутман об отставке Ротенберга из СКА: «Рабочий процесс. При нем клуб собирал аншлаги, 2 раза брал кубок, была интересная атмосфера, командный дух»

Игорь Бутман не был удивлен отставке Романа Ротенберга с поста тренера СКА.

«Я считаю, что в этом нет ничего сенсационного – сколько меняется тренеров, уволенных за неудачи. Поэтому случившееся в СКА для меня не было удивлением – это рабочий процесс. Если были бы успехи, такого бы не случилось. Так всегда бывает, нельзя сказать, что такое происходит впервые.

Скажу, что при Романе Ротенберге команда каждый раз собирала аншлаги, брала два раза кубок (с 2011 года Ротенберг являлся вице-президентом клуба – Спортс’‘), игроки там были замечательными, была интересная атмосфера, командный дух.

Я бывал на многих стадионах в разных городах, но такой атмосферы, как в Питере, не видел. Там реально хоккеем живет весь город. При прежнем руководстве не было ни одного матча, на который можно было бы спокойно купить билет в плей-офф.

На вопрос, на какой из питерских арен, в Ледовом или «СКА-Арене», мне наиболее уютно, отвечу, что и там, и там для меня хорошо. Конечно, очень нравится мощь нового стадиона. Надеюсь когда-нибудь там сыграть хороший джазовый концерт на Санкт-Петербургском международном джазовом фестивале.

Стадион уютный, удобный. Мы готовимся к этому, пора нашему джазу выходить на большую сцену, поэтому одна из мыслей – выступить на концерте именно на «СКА-Арене», – считает народный артист РФ Игорь Бутман.

Ротенберг выложил фото с Бутманом на льду в свитерах с надписью «Армия России»: «А что, если хоккеисты будут получать музыкальное образование, как это сделал Игорь Михайлович?»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: ТАСС
logoРоман Ротенберг
Игорь Бутман
logoСКА
музыка
ТАСС
logoКХЛ
logoДинамо Москва
болельщики
Ледовый дворец (Санкт-Петербург)
СКА-Арена
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ротенберг выложил фото с Бутманом на льду в свитерах с надписью «Армия России»: «А что, если хоккеисты будут получать музыкальное образование, как это сделал Игорь Михайлович?»
583 сентября, 05:25Фото
Игорь Бутман о Никитине в ЦСКА: «Хороший тренер, большой профессионал, победитель. Если команда сработается, то ее ждут великие достижения»
6 августа, 05:30
Борис Ротенберг-младший: «Я считаю футбол спортом номером один в России, а Роман – хоккей. Он пример для меня, профессионал высокой категории, его работу в СКА оценят попозже»
7231 июля, 07:21
Главные новости
КХЛ. «Металлург» примет «Ак Барс», ЦСКА сыграет с «Динамо» Москва, «Шанхай Дрэгонс» против СКА, «Салават» в гостях у «Торпедо»
315 минут назад
Отец Хатсона о том, что Лэйна не позвали в лагерь сборной США: «Считаю, что надо было пригласить. Не знаю, о чем думал Герин. Я его не знаю, а он, видимо, не знает моего сына»
7сегодня, 03:55
Гомоляко о КХЛ: «Когда были финны, шведы, был совсем другой уровень. Некоторые наши игроки до этого не дотягивают. Дай бог все наладится в мире, европейцы вернутся»
7вчера, 21:59
«Монреаль» обменял контракт Прайса и пик в 5-м раунде драфта в «Сан-Хосе» на 22-летнего защитника Ларока. Вратарь с кэпхитом 10,5 млн долларов не играл с 2022 года
28вчера, 21:50
Кравцов о Шабанове в НХЛ: «Минимум 50 очков наберет. Не все пока понимают, на что он способен»
4вчера, 21:17
Радулов о Федорове: «Он был моим главным кумиром! Постер с Сергеем в форме «Детройта» висел над кроватью, когда я был ребенком»
1вчера, 20:55
«Калгари» продлил Зари на 3 года с кэпхитом 3,775 млн долларов. У форварда 13+14 в 54 матчах в прошлом сезоне
1вчера, 20:46
Хартли о 2:1 с «Трактором»: «Тяжелый матч, меньшинство у «Локомотива» хорошо отыграло. Уважаю Гру, он отличный тренер, но на скамейке мы соперники»
вчера, 20:18
КХЛ отменила дисквалификацию Мерфи за пропуск церемонии закрытия сезона. Разбирательство по Ливо продолжается, пока форвард допущен к играм
вчера, 20:05
Гру о поражении «Трактора» в Кубке Открытия: «Локомотив» убил нас во 2-м периоде, это лучшая команда в лиге. У нас 10 новых игроков, им нужно адаптироваться»
6вчера, 19:53
Ко всем новостям
Последние новости
Чехович о «Шанхае»: «Цель-минимум – выход в плей-офф. У нас собрался хороший коллектив. Много лидеров и игроков с очень высокими скиллами»
32 минуты назад
Березкин о победе «Локомотива» в Кубке Открытия: «Темп был сумасшедший. Лично у меня было очень много моментов, которые я не забил»
44 минуты назад
Равиль Якубов о «Локомотиве» в Кубке Открытия: «Хартли узнаваем, его команды всегда играют активно, в давление. У Никитина все строилось от обороны, сейчас будет другой хоккей»
56 минут назад
Сурин о победе «Локомотива» в Кубке Открытия: «Как много раз говорил Хартли – результат будет известен по последней игре, это была только первая. Атмосфера супер»
сегодня, 04:22
Глотов о поражении «Трактора» в Кубке Открытия: «Нужно отшлифовать структуру. Буллиты надо исполнять лучше, это мастерство, а не лотерея»
сегодня, 03:45
«Миннесота» пригласила Лисона на просмотр. У 26-летнего экс-форварда «Анахайма» 220 матчей в НХЛ и 54 очка
сегодня, 03:30
Дерек Райан завершил карьеру. Форвард не был выбран на драфте, дебютировал в НХЛ в 29 лет и провел 666 матчей с учетом плей-офф
сегодня, 03:15
«Нью-Джерси» пригласил Георгия Романова, Руни, Гленденинга и Шила на просмотр
вчера, 21:32
Гру о требованиях к Ливо: «Нет задачи забить столько, сколько в прошлом сезоне. Он должен усердно работать, адаптироваться к системе «Трактора»
вчера, 21:08
Набоков представил новый шлем на сезон-2025/26 – с образом князя Владимира как символа «мужества, силы духа и преданности своему делу»
3вчера, 20:25Фото