  • Фастовский о «Шанхае»: «От команды стоит ждать сюрпризов. Судя по амбициям владельцев, фан-база – дело наживное»
2

Фастовский о «Шанхае»: «От команды стоит ждать сюрпризов. Судя по амбициям владельцев, фан-база – дело наживное»

Кирилл Фастовский оценил перспективы «Шанхая» в предстоящем сезоне КХЛ.

– «Куньлунь», который стал «Шанхаем», переехал из Мытищ, где уже выросла фан-база, в Санкт-Петербург, где есть свой клуб СКА. Какие потери грозят клубу из-за такого решения или напротив это пойдет на пользу?

– С моей точки зрения, это пойдет на пользу клубу. Поскольку фан-база, которая есть в Мытищах, при всем уважении к болельщикам из Подмосковья, и потенциальная фан-база Санкт-Петербурга несравнимы.

Конечно, сейчас в Питере ее нет, но, судя по составу команды, по уровню тренерского штаба, по личностям и амбициям владельцев клуба «Шанхай Дрэгонс» – это дело наживное.

– Двум клубам не будет тесно в Санкт-Петербурге? Уже есть пример в футболе, когда петербургское «Динамо» переехало в Сочи.

– Футбол с хоккеем сравнивать не стоит. Разговоры о создании в Петербурге второй хоккейной команды идут уже лет 10, это на моей памяти. Такой город, как Санкт-Петербург, вполне способен и может иметь две команды.

– Но «Шанхай» остается командой из Китая, о чем говорит новое название. Вернется ли клуб на родину?

– Клубом было заявлено, что они планируют переезд в Китай и именно в Шанхай, поэтому и переименовали в «Шанхай Дрэгонс», а не «Пекин Дрэгонс». Разговоры о выставочных матчах в Шанхае уже идут, и клуб над этим работает, возможно, это произойдет в этом сезоне. В будущем у клуба есть планы переехать.

– Перестройка «Шанхая» выведет команду из числа аутсайдеров КХЛ или даже поднимет до претендентов на Кубок?

– В предсезонном турнире за Кубок мэра Москвы команда однозначно дает надежду на попадание в плей-офф и борьбу за Кубок.

Мне кажется, что эта та команда, от которой стоит ждать сюрпризов, – сказал бывший генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский.

Фастовский о СКА: «Ротенберг создал вертикаль и выстроил ее работу, никто из скептиков с этим не сможет поспорить. Владельцы клуба поставили на Ларионова, тренеров такого уровня не так много»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Бизнес Online»
