Кэйн об Олимпиаде-2026: «США не хватает золота в турнире формата «лучшие против лучших». И нужно пройти Канаду наконец»

Патрик Кэйн высказался о шансах сборной США на Олимпиаде-2026.

«Единственное, чего немного не хватает, – это золота в турнире формата «лучшие против лучших», правда? Было бы здорово получить такой шанс.

Я не хочу, чтобы меня выбрали в команду только из-за всех моих прошлых достижений. Хочется быть выбранным за то, кем я являюсь сейчас, и что могу привнести в команду.

Да, речь идет только о золоте и о том, чтобы наконец-то пройти Канаду . Они выиграли последние две Олимпиады и два последних Кубка мира в формате «лучшие против лучших».

Для нас все сводится именно к этому – к победе и к золотым медалям», – сказал форвард «Детройта » и сборной США.