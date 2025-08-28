  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Макэвой об Олимпиаде-2026: «Мечта сбылась – все хотели сыграть в формате «лучшие против лучших»
2

Макэвой об Олимпиаде-2026: «Мечта сбылась – все хотели сыграть в формате «лучшие против лучших»

Чарли Макэвой заявил, что игра на Олимпиаде была его мечтой.

Американский защитник «Бостона» выступал на Турнире четырех наций, но получил травму во время группового раунда.

«Мы все хотели сыграть в формате «лучшие против лучших». Когда мы ехали на Турнир четырех наций, было волнение, будто осуществляется мечта.

Турнир стал особенным событием, но до его появления таким соревнованием всегда была Олимпиада. Теперь мы здесь, и мечта сбылась», – сказал Чарли Макэвой.

Салливан об Олимпиаде-2026: «США находятся на вершине в хоккее – турнир даст нам возможность это доказать. Ставки еще никогда не были так высоки»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
logoЧарли Макэвой
logoБостон
logoНХЛ
logoТурнир четырех наций
logoОлимпиада-2026
logoСборная США по хоккею
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Кэйн, Мэттьюс, Айкел, братья Хьюзы (Куинн, Джек и Люк), Пинто, Назар и еще 36 игроков приедут в лагерь сборной США перед ОИ-2026
1020 августа, 03:45
Пастрняк – 1-й в списке кандидатов на роль капитана «Бостона» по версии The Hockey News, Макэвой – 2-й, Линдхольм – 3-й
417 августа, 21:32
Макар – лучший защитник НХЛ по версии сайта лиги. Хьюз – 2-й, Веренски – 3-й, Хедман – 5-й, Бушар – 10-й, Форслинг – 12-й, Сергачев – 18-й
2914 августа, 05:52
Главные новости
Никитин после 2:0 со «Спартаком»: «Не загружаем голову вопросом готовности, просто разговариваем с ребятами. Команда новая, увидим, над чем нужно трудиться»
8 минут назад
Генменеджер «Коламбуса» о 8,5 млн долларов в год у Проворова: «Лучший вариант для нас. За 5 лет он пропустил только 3 матча. С ростом потолка Иван идеально впишется в команду на весь срок»
249 минут назад
Кубок мэра Москвы. ЦСКА обыграл «Спартак», «Динамо» Москва победило «Торпедо»
26сегодня, 18:43
Гру о 5:1 с «Ладой»: «Понравилось многое, что показал «Трактор». Для меня нет термина первое звено, первая тройка – та, которая лучше проявит себя в отдельном матче»
сегодня, 18:41
Ротенберг поздравил Дюмина с 53-летием: «Настоящий патриот, всегда честно и преданно служил России. Он помогает сборной создавать условия для побед, это бесценно»
6сегодня, 17:58Фото
Тертышный о «Торпедо»: «У Ларионова была другая философия, сейчас больше времени уделяем обороне. У нас нет суперзвезд, но все бьются друг за друга»
сегодня, 17:45
Фетисов об отстранении России: «У нас авторитетные пацаны в НХЛ, может, попробуют побороться. Скажут, что хотят играть в сборной против сильнейших»
14сегодня, 17:26
Кубок губернатора Челябинской области. «Трактор» победил «Ладу», «Амур» проиграл «Сочи»
18сегодня, 16:19
Депутат Свищев о Турнире четырех наций без России: «Наши всегда громили и будут громить шведов и финнов. Их заявления основаны на страхе проигрыша. Шантаж в спорте должен наказываться»
13сегодня, 15:57
Разин о последнем годе контракта: «В «Металлурге» шикарные условия, все зависит от меня, опыта выше крыши. Давление есть везде: в ВХЛ, за границей, в детском хоккее»
1сегодня, 15:47
Ко всем новостям
Последние новости
Разин о Владимире Воробьеве в штабе «Металлурга»: «В «Рейнджерс» он встал в «офис» Гретцки, заменил Ковалева в большинстве, отдал на Мессье, тот забил. Тренер сказал: «Молодец, но больше так не делай»
120 минут назад
Директор «Динамо» о контракте Гусева: «Договорились, что на просмотровом он проходит предсезонку. Знали, что он наш игрок, он тоже хотел играть в нашей команде»
36 минут назад
Новичок «Авангарда» Чеккони о КХЛ: «Первый месяц прошел невероятно, я и моя семья приятно взволнованы. Барак рассказывал мне много положительного»
сегодня, 18:57
Красоткин о селекции «Сибири»: «Ушли лидеры – место освободилось. Многие могут выйти на лидирующие позиции у нас, повести команду за собой»
сегодня, 18:27
Фастовский о Голдобине: «Очень творческий, иногда творчество захлестывает. Нужно понимание, что хоккей – твоя работа. Поэтому он долго в одном клубе не задерживался»
сегодня, 18:10
Разин о селекции «Металлурга»: «Пришли качественные игроки, очень рад. Если Ткачев будет феерить, будет выходить через смену, но 68 игр на одном уровне провести нереально»
1сегодня, 17:14
Бишофф о контракте с «Шанхаем»: «Там много североамериканцев, тренер – Галлан, это сыграло роль в принятии решения. Атмосфера в команде замечательная»
сегодня, 16:33
Кудашов о Подъяпольском: «Набирает форму, форсировать восстановление не будем. Увидим его в начале сентября»
сегодня, 16:14
Тренер «Торпедо» Исаков о Комтуа: «Пытается залезть под кожу сопернику, все уже привыкли. Важно, чтобы игроки умели правильно остудить его»
сегодня, 15:37
Директор «Динамо» Якубов: «Джиошвили хотел уйти, хоккейный бог помог вернуть его. Пыленков – один из лучших защитников в КХЛ, продлить с ним контракт – большой успех»
2сегодня, 15:11