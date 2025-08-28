Макэвой об Олимпиаде-2026: «Мечта сбылась – все хотели сыграть в формате «лучшие против лучших»

Чарли Макэвой заявил, что игра на Олимпиаде была его мечтой.

Американский защитник «Бостона » выступал на Турнире четырех наций, но получил травму во время группового раунда.

«Мы все хотели сыграть в формате «лучшие против лучших». Когда мы ехали на Турнир четырех наций , было волнение, будто осуществляется мечта.

Турнир стал особенным событием, но до его появления таким соревнованием всегда была Олимпиада. Теперь мы здесь, и мечта сбылась», – сказал Чарли Макэвой .

Салливан об Олимпиаде-2026: «США находятся на вершине в хоккее – турнир даст нам возможность это доказать. Ставки еще никогда не были так высоки»