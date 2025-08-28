Макэвой об Олимпиаде-2026: «Мечта сбылась – все хотели сыграть в формате «лучшие против лучших»
Чарли Макэвой заявил, что игра на Олимпиаде была его мечтой.
Американский защитник «Бостона» выступал на Турнире четырех наций, но получил травму во время группового раунда.
«Мы все хотели сыграть в формате «лучшие против лучших». Когда мы ехали на Турнир четырех наций, было волнение, будто осуществляется мечта.
Турнир стал особенным событием, но до его появления таким соревнованием всегда была Олимпиада. Теперь мы здесь, и мечта сбылась», – сказал Чарли Макэвой.
