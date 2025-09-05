Гомоляко о драфте КХЛ: «Какой смысл в защите 5-7 человек? Нет столько хороших игроков. В НХЛ нет школ, у нас – есть. Над этим надо еще долго работать»
Сергей Гомоляко высказался против возвращения драфта в КХЛ.
Ранее появилась информация, что КХЛ планирует ввести драфт в 2026 году после обсуждения со всеми командами.
– Вновь обсуждается тема возвращения драфта в КХЛ. Какое у вас мнение на этот счет?
– Я думаю, что над этим надо еще долго работать. В НХЛ нет школ, а у нас – есть. Нельзя просто так с кондачка сделать драфт. Я в данный момент против.
– Правила драфта надо дорабатывать?
– Какой смысл в защите пяти или семи человек? По большому счету столько хороших игроков и нет. Я вообще не понимаю, зачем драфт нужен, – сказал спортивный директор «Лады» Сергей Гомоляко.
