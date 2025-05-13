КХЛ хочет ввести драфт для игроков старше 20 лет в сезоне-2025/26 («Матч ТВ»)
По информации «Матч ТВ», в следующем году Континентальная хоккейная лига хочет ввести драфт новичков, на котором будут доступны игроки, достигшие 20‑летнего возраста.
Лига продвигала идею драфта с осени прошлого года, однако большая часть клубов высказались против предложенного варианта.
Новый проект подразумевает, что словосочетание «драфт юниоров» уберут из названия. Для выбора будут доступны не 17‑летние, а 20‑летние хоккеисты, которые заканчивают выступления в МХЛ. К ним будет применена система драфтового распределения.
Стоимость каждой сделки будет зависеть от того, в каком раунде игрок будет выбран. Также будет обозначена минимально рекомендованная сумма контрактов.
Кроме того, в проработке находятся варианты защиты игроков клубами. КХЛ планирует ввести драфт в 2026 году после обсуждения со всеми командами.
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