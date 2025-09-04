Коттон об Овечкине: «Когда я рос, он был моим любимым хоккеистом. Помню, когда они играли в Ванкувере, я ходил на матчи и восхищался»
Алекс Коттон назвал Александра Овечкина своим любимым игроком.
– Алекс, есть ли какие-нибудь хоккейные кумиры в России и мире лично у тебя?
– Да, когда я рос, моим любимым игроком был Овечкин. Помню, когда они пару раз играли в Ванкувере, откуда я родом, ходил на эти матчи и восхищался. А когда они проиграли, мы возвращались домой, и я всю дорогу плакал. Так что Александр, наверное, любимый игрок.
А еще Скотт Нидермайер, я даже ношу свитер с 27-м номером, как у него, – сказал канадский защитник «Лады» Алекс Коттон.
