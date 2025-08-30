Гомоляко о молодых легионерах в «Ладе»: «Зрелых и дорогих игроков мы позволить себе не могли. Молодежь креативная, с потенциалом. Верим, что здесь они раскроются и выйдут на новый уровень»

Сергей Гомоляко высказался о новых легионерах «Лады».

– Летом в «Ладе» сменилось очень много игроков. Со стороны это может показаться хаотичным. Чем вы руководствовались?

– Мы хотели создать новый коллектив. У многих ушедших хоккеистов были высокие зарплаты, нужно было сбалансировать бюджет. Все ребята, конечно, хорошие, но каждый больше думал о себе. Мы решили, что нужны другие.

– Вы пригласили молодых легионеров – это редкость для КХЛ. Почему сделали такой выбор?

– Во-первых, это связано с бюджетом. Зрелых и дорогих игроков мы позволить себе не могли. Во-вторых, молодежь креативная, с потенциалом. В Северной Америке у них не все сложилось, но мы верим, что здесь они раскроются и выйдут на новый уровень.

– Уже видите прогресс у Дюфура и Лоуренса?

– Я видел много их матчей. Там они выглядели интереснее, но потенциал очевиден. Дюфур, Лоуренс, Савчук – все могут прибавить. Думаю, они еще выйдут на свой уровень, – сказал спортивный директор «Лады» Сергей Гомоляко.