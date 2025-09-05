Тодд о жизни в России: «Я очень полюбил борщ. Каждый раз, когда прилетаю, первым делом ем именно его»
Нэйтан Тодд рассказал, что в России полюбил борщ.
Прошлый сезон Тодд провел в «Салавате». Летом форвард перешел в «Спартак».
– После подписания контракта с «Салаватом» вы рассказывали, что попробовали водку, теперь говорите, что любите баню. С какими еще русскими традициями успели соприкоснуться?
– Я очень полюбил борщ. Каждый раз, когда прилетаю в Россию, первым делом ем именно борщ. Но есть и другие русские блюда, правда, не помню их названия.
– Известный «красно‑белый» повар Андрей Миронов уже проводил вам гастрономические экскурсии?
– У нас еще будет время в Москве, так что он обязательно этим займется, – заявил канадский нападающий «Спартака» Нэйтан Тодд.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
