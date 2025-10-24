  • Спортс
  • Крикунов об 1:8 от СКА: «Подсказывали ребятам, но у них захлестнуло там, ум за разум зашел. Пропускают, тут же хотят отыграться, открываются – и снова получают»
Крикунов об 1:8 от СКА: «Подсказывали ребятам, но у них захлестнуло там, ум за разум зашел. Пропускают, тут же хотят отыграться, открываются – и снова получают»

Владимир Крикунов высказался после крупного поражения «Сочи» от СКА (1:8).

– Просили играть осторожнее?

– Конечно, мы подсказывали ребятам. Но у них захлестнуло там, ум за разум зашел. Пропускают, тут же хотят отыграться, открываются – и снова получают.

– Выпустили Третьяка, потому что не были довольны вратарем?

– Щетилин играл нормально. Хотели немножко остепенить оборону что ли, чтобы они не бежали вперед. У нас они все атакующие защитники – бегут вперед. Хотя и не забивают. Пытались привести в чувство, но не получилось.

– Почему в такой ситуации не пытались действовать канадскими методами, подраться хотя бы. У вас и Верба в составе есть.

– Он пытался, пытался что-то сделать. Но никто с ним драться не стал.

– Следующий матч со «Спартаком». Как восстановиться после такого?

– Думаю, что в следующей игре наша команда будет выглядеть по-другому. Такого, как сегодня, точно не будет, – сказал главный тренер «Сочи» Владимир Крикунов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
