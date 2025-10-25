Панин о драке в кинотеатре в Казани: «Гарри Поттер» был или «Властелин колец». Ребята громко разговаривали, я сделал замечание, небольшой махач произошел. На следующий день сборы»

Григорий Панин вспомнил о драке в кинотеатре в Казани.

Инцидент произошел во время выступления защитника за «Ак Барс ».

– Там история была. Я в кинотеатре подрался.



– Что за фильм был?

– «Гарри Поттер», по-моему, либо «Властелин колец».

– Почувствовал себя властелином колец, да?

– Я вывернул себе лодыжку, растянул, соответственно, на лед не мог выйти...

– Из-за чего? Что вы там не поделили? Попкорн?

– Эмоциональность. Там ребята сидели, громко разговаривали. Я сделал замечание, попросил: «Можно потише?» Они не услышали. Второй раз.

Ну, уже более нагло, соответственно, они нагло. Это Казань, это те года еще. Мы вышли в коридор и небольшой махач произошел.

На следующий день у нас сборы. Я прихожу, у меня выбита фаланга и растянут галеностоп, – сказал защитник «Салавата Юлаева » Григорий Панин .