Галлан об 1:2 с Минском: «Шанхаю» нужно добавлять в буллитах. Если говорить позитивно, в 17 матчах мы лишь трижды уступили в основное время»

Жерар Галлан оценил поражение от минского «Динамо» (1:2 Б) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

— Последние три матча вы проиграли на буллитах. Это лотерея или мастерство игроков?

— Это обидно, конечно. Конечно, нам в этом компоненте нужно добавлять. Но если говорить позитивно, то мы провели 17 матчей и лишь трижды уступили в основное время. В остальных играх мы набрали очки, поэтому есть тут и позитивные моменты. Ну, а над буллитами нам еще надо поработать.

— В вашей команде выступает белорус Чезганов. Вы довольны его действиями?

— Очень хороший игрок с большим талантом. Он много работает. Жаль, конечно, что пока не забил гол, мы все этого ждем. Но мы им в целом довольны, — сказал тренер «Шанхай Дрэгонс ».