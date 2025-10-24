Павел Десятков подвел итоги матча против «Торпедо» (3:2 Б).

– Комментировать сложно такую игру. Сегодня на жилах, как могли – наверное, нужно отдать должное ребятам за самоотдачу – старались, бились, ловили (шайбу) на себя. И вратарь у нас – один из ключевых хоккеистов. Он держал нас в игре, дал шанс, сделал свою работу в серии буллитов.

– Как вы думаете, у Вани Бочарова есть особый настрой на «Торпедо»? Ведь этот вратарь там выступал раньше.

– Ну вы у Вани Бочарова спросите. Как я вам отвечу? Ну, наверное – ведь все мы не любим свои предыдущие клубы.

– Видно, что игра «Лады» меняется. Но что происходит в третьих периодах и в концовках матчей? Будто команде не хватает физики, эмоций.

– Да тут одно без другого не бывает. Если у вас нет физики, то эмоций тоже нет. Накрывает волна закисления. А физика – как понимаю, ее здесь и не было. И вот сейчас мы пытаемся ее найти, эту физику. Хорошо, что хоть химия какая‑то находится. А вот физику пока мы не нашли.

И это колоссальная проблема для нас. Видно, что мы просаживаемся уже в начале второго периода. Мы знаем эту проблему и пытаемся ее решить. Но нужно время, – сказал главный тренер «Лады» Павел Десятков .