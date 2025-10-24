Дмитрий Квартальнов высказался после матча с «Шанхаем» (2:1 Б).

– Тяжелая игра, мы встречались с хорошей командой. Третий матч через день, была непростая логистика. Конечно, мы довольны победой.

Единственное – большинство… Вроде в прошлом матче мы здорово действовали в этом компоненте. А в этом матче чуть не пошло. Было бы чуть полегче, лучше реализуй мы большинство. Тем более у нас было предостаточно большинства.

– Вы значительно перебросали соперника, но забили только один гол. Почему?

– У соперника хороший вратарь, хорошая оборона. Тут надо отдать должное сопернику. И я согласен, у нас было достаточно моментов, где мы могли решать. Не только бросками, мы в третьем периоде выходили «один в ноль».

Но что остается? Надо работать, начинать на тренировках забивать. Тогда в игре пойдет.

– Сегодня ваша команда схватила только две минуты штрафа…

– Мы на этом делали акцент. При этом четырежды играли в большинстве, но голика там не хватило. Соперник очень здорово сыграл в обороне в меньшинстве. Нам чуть не хватило свежести. Ну, а бросок броску рознь, – сказал главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов.