Тренер «Амура» Гальченюк об 1:3 от «Барыса»: «Евгений Свечников, Шерстнев из МХЛ и Акмальдинов сыграли первые матчи в этом сезоне КХЛ. Это положительно. Отрицательно – то, что не забили»
Александр Гальченюк высказался после матча против «Барыса» (1:3).
«Соперника – с победой. Есть положительные моменты. У меня было три новых игрока: Евгений Свечников, а еще Иван Шерстнев – парень прямо из МХЛ. Он хорошо сыграл. А еще Рауль Акмальдинов. Все трое сыграли свои первые матчи в этом сезоне КХЛ. Это положительно.
Отрицательно – то, что не забили. Конечно, были моменты. Но не использовали их, а вот соперник забил. Но это игра», – сказал главный тренер «Амура» Александр Гальченюк.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
