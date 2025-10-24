Александр Гальченюк высказался после матча против «Барыса» (1:3).

«Соперника – с победой. Есть положительные моменты. У меня было три новых игрока: Евгений Свечников , а еще Иван Шерстнев – парень прямо из МХЛ . Он хорошо сыграл. А еще Рауль Акмальдинов . Все трое сыграли свои первые матчи в этом сезоне КХЛ . Это положительно.

Отрицательно – то, что не забили. Конечно, были моменты. Но не использовали их, а вот соперник забил. Но это игра», – сказал главный тренер «Амура » Александр Гальченюк.