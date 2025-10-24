Исаков после 2:3 от «Лады»: «Доводить такие матчи до нервных концовок не стоит. Я даже на скамейке почувствовал энергетику, как хоккеисты Тольятти хотели победить»

Алексей Исаков высказался после матча «Торпедо» с «Ладой» (2:3 Б).

– Всю игру чувствовался нерв. Было понятно, насколько заряженной вышла «Лада ». Доводить такие матчи до нервных концовок не стоит. В том плане, что я даже лично на скамейке почувствовал энергетику, как хоккеисты Тольятти хотели победить.

Были у нас хорошие моменты – к сожалению, мы ими не воспользовались.

– Ваша команда дважды играла в большинстве «4 на 3». Чего не хватило, чтобы забить?

– Наверное, одного броска. Они были, как и у «Лады» возникали моменты. Но завершения, просто этого не хватило.

– Ваша команда была лучше по скорости. Вы пытались воспользоваться возможными проблемами «Лады», где не лучшая «физика»?

– У нас есть вопросы к своему физическому состоянию. Мы сыграли уже больше всех в лиге. Хотелось бы отдохнуть, но, к сожалению, у нас не было такой возможности. Просто мы пытались играть в тот хоккей, в который умеем, – сказал главный тренер «Торпедо » Алексей Исаков .