«Ванкувер» выменял Райхела у «Чикаго» на драфт-пик
«Ванкувер» выменял нападающего Лукаса Райхела у «Чикаго».
Взамен «Блэкхокс» получили выбор в 4-м раунде драфта НХЛ-2027. Отмечается, что выбор в 4-м раунде изначально принадлежал «Чикаго» и был приобретен «Ванкувером» 26 июня 2024 года.
23-летний Лукас Райхел провел 5 матчей за «Чикаго» в этом сезоне, набрав 4 (2+2) очка.
Срок соглашения игрока с кэпхитом 1,2 млн долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Ванкувера»
