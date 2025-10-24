5

«Ванкувер» выменял Райхела у «Чикаго» на драфт-пик

«Ванкувер» выменял нападающего Лукаса Райхела у «Чикаго».

Взамен «Блэкхокс» получили выбор в 4-м раунде драфта НХЛ-2027. Отмечается, что выбор в 4-м раунде изначально принадлежал «Чикаго» и был приобретен «Ванкувером» 26 июня 2024 года.  

23-летний Лукас Райхел провел 5 матчей за «Чикаго» в этом сезоне, набрав 4 (2+2) очка.

Срок соглашения игрока с кэпхитом 1,2 млн долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Ванкувера»
