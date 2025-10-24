  • Спортс
  • Кравец о 3:1 с «Амуром»: «Победа над таким трудным соперником – это очень хорошо. На протяжении всего матча мы держали игру в своих руках. Было достаточно много моментов»
Кравец о 3:1 с «Амуром»: «Победа над таким трудным соперником – это очень хорошо. На протяжении всего матча мы держали игру в своих руках. Было достаточно много моментов»

Михаил Кравец высказался после матча с «Амуром» (3:1).

– Хочу поздравить всех с наступающим Днем Республики. Считаю, что наша победа – это подарок на этот большой праздник. Мы очень рады, что доставили это удовольствие нашим болельщикам. Спасибо, что столько народу опять пришло.

На протяжении всего матча мы держали игру в своих руках. Было достаточно много моментов, мы хорошо держали шайбу. В третьем периоде немножко смазали игру этими удалениями. Несколько штрафов были не нужны. Но ребята – молодцы, выстояли вместе с голкипером.

Победа над таким трудным и тяжелым соперником – это очень хорошо. Впереди у нас тяжелая поездка, трудные матчи на выезде. Мы взяли очень важные и нужные два очка для команды.

– Вы планируете приглашать в основу «Барыса» каких‑то игроков из «Номада»?

– Тот же Муратов уже не в «Номаде», а целую неделю тренируется с нами. Он готовится к поездке. Еще должен завтра приехать Аспанов в Астану. Он с нами тоже отправится на выезд.

– Какие новости по травмированным?

– Ребята тренируются на льду, у всех есть улучшения. Много работают, но пока еще рано, – сказал главный тренер «Барыса» Михаил Кравец.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
