  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Десятков о «Ладе»: «Календарь у нас такой, что мы даже тренироваться не успеваем. Нам сейчас нужна свежая кровь, любая помощь, чтобы нивелировать наши проблемы»
2

Десятков о «Ладе»: «Календарь у нас такой, что мы даже тренироваться не успеваем. Нам сейчас нужна свежая кровь, любая помощь, чтобы нивелировать наши проблемы»

Павел Десятков высказался о календаре «Лады» в сезоне-2025/26.

В пятницу команда по буллитам победила «Торпедо» (3:2).

– Вы успеваете восстанавливаться?

– Календарь у нас такой, что мы даже тренироваться не успеваем. У нас за месяц будет завтра только второй выходной. Получается, мы провели 14 матчей за 30 дней и еще умудрились слетать на Дальний Восток.

– Георгий Белоусов сегодня забросил свою первую шайбу, реализовал победный буллит. Оцените его игру после возвращения в команду.

– Сегодня он просто выполнил свою работу. Ту свою роль, которая ему отведена, и в которой мы на него рассчитывали. Единственное, он молодец, что вошел практически с листа. Он находится в достаточно хорошей физической форме.

– В «Ладу» пришел новый спортивный директор Ильдар Мухометов. Вы с ним уже обсуждали дальнейший план развития?

– План есть. С этого все и начинается. Как можно без плана работать, жить и смотреть в будущее? Но какой это план – долгосрочный, среднесрочный? Нам сейчас нужна любая свежая кровь, любая помощь. Не то, что кого-то выгнать, наказать и убрать. А просто чтобы нивелировать наши проблемы.

– В тренерский штаб вошел Дмитрий Кокорев. По чьей инициативе?

– Моя инициатива. Мы в моменте оказались без тренера по защитникам. Кокорев – квалифицированный специалист с опытом работы именно в КХЛ. У нас был Никита Щитов, но парень молодой, горячий. Покинул команду по собственной инициативе. Не могу сказать подробности – это у него спросите.

И мы оказались просто без тренера по защитникам, по меньшинству. Тянули это на себе как могли. Это была моя инициатива, чтобы пригласить Дмитрия, – сказал главный тренер «Лады» Павел Десятков.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoЛада
logoКХЛ
logoПавел Десятков
logoТорпедо
logoМатч ТВ
Дмитрий Кокорев
Ильдар Мухометов
logoГеоргий Белоусов
logoНикита Щитов
календарь
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Десятков о 3:2 с «Торпедо»: «На жилах, как могли – нужно отдать должное ребятам за самоотдачу. Физику мы пока не нашли, это колоссальная проблема. Хорошо, что хоть химия находится»
сегодня, 18:34
Исаков после 2:3 от «Лады»: «Доводить такие матчи до нервных концовок не стоит. Я даже на скамейке почувствовал энергетику, как хоккеисты Тольятти хотели победить»
сегодня, 18:14
Кокорев вошел в штаб «Лады». Экс-тренер «Сочи» и «Витязя» будет отвечать за работу с защитниками
сегодня, 13:01
Главные новости
Крикунов об 1:8 от СКА: «Ребята перегорели, очень хотели сыграть хорошо. Так бывает... С такой командой нельзя так открываться»
31 минуту назад
Ларионов о 8:1 с «Сочи»: «Приятна не столько победа, сколько хоккей, который ребята показали. Отдача, удовольствие от игры. Это важнее двух очков»
36 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Коламбусом», «Нью-Джерси» примет «Сан-Хосе», «Торонто» в гостях у «Баффало»
51 минуту назад
СКА разгромил «Сочи» – 8:1. Команда Ларионова одержала 2-ю победу в 10 последних матчах
54 минуты назад
КХЛ. СКА забил 8 голов «Сочи», «Динамо» Минск обыграло «Шанхай», «Торпедо» проиграло «Ладе», «Барыс» победил «Амур»
59 минут назад
Ремпал прошел процедуру драфта отказов, «Вашингтон» расторгнет контракт с лучшим бомбардиром Кубка Гагарина-2025
сегодня, 18:50
19-летний Короткий сделал 1-й хет-трик в КХЛ. Форвард СКА набрал 8+5 в 18 играх сезона
сегодня, 17:51Видео
Вайсфельд о мнении, что арбитр виноват в ситуации с Дроновым: «Ты сам устоял бы на коньках, если б тебе так засадили? Григорий видит судью и намеренно толкает его клюшкой»
сегодня, 17:22Видео
Гретцки о Ларионове, Крутове и Макарове: «Это были потрясающие хоккеисты. Их стиль игры, катание оказали большое влияние на НХЛ. Они многому научились у нас, а мы – у них»
сегодня, 17:12
Ливо не сыграет против «Сибири» по решению Гру. Лучший бомбардир «Трактора» прилетел в Новосибирск, но не выйдет на игру («Матч ТВ»)
сегодня, 16:47
Ко всем новостям
Последние новости
Крикунов об 1:8 от СКА: «Подсказывали ребятам, но у них захлестнуло там, ум за разум зашел. Пропускают, тут же хотят отыграться, открываются – и снова получают»
24 секунды назад
Кравец о 3:1 с «Амуром»: «Победа над таким трудным соперником – это очень хорошо. На протяжении всего матча мы держали игру в своих руках. Было достаточно много моментов»
6 минут назад
Десятков о 3:2 с «Торпедо»: «На жилах, как могли – нужно отдать должное ребятам за самоотдачу. Физику мы пока не нашли, это колоссальная проблема. Хорошо, что хоть химия находится»
сегодня, 18:34
Исаков после 2:3 от «Лады»: «Доводить такие матчи до нервных концовок не стоит. Я даже на скамейке почувствовал энергетику, как хоккеисты Тольятти хотели победить»
сегодня, 18:14
Тренер «Амура» Гальченюк об 1:3 от «Барыса»: «Евгений Свечников, Шерстнев из МХЛ и Акмальдинов сыграли первые матчи в этом сезоне КХЛ. Это положительно. Отрицательно – то, что не забили»
сегодня, 17:59
Могильный не сможет лично присутствовать на церемонии введения в Зал славы в Торонто
сегодня, 17:44
Галлан о «Шанхае»: «Русские хоккеисты проявляют себя здорово. Мы играем немного в североамериканском стиле – чуть более жестко и прямолинейно, чем здесь принято. Но ребята отлично справляются»
сегодня, 16:54
Лабанк о Галлане: «Он груб и может быть жестким, если мы этого заслуживаем. Грань дозволенного не переходит, все в рамках разумного»
сегодня, 14:15
Юрзинов о Кубке Будущего: «Согласен с Ротенбергом, призвавшим телеканалы обратить внимание. Только так молодежный хоккей можно продвинуть в культуру, чем славился СССР»
сегодня, 13:35
Кокорев вошел в штаб «Лады». Экс-тренер «Сочи» и «Витязя» будет отвечать за работу с защитниками
сегодня, 13:01