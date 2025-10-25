«Колорадо» вызвал Гущина из фарма. Форвард лидирует в гонке снайперов АХЛ с 6 голами в 5 матчах
«Колорадо» вызвал Даниила Гущина из АХЛ.
23-летний нападающий Даниил Гущин набрал 7 (6+1) очков в 5 матчах сезона за «Колорадо Иглс». Он лидирует в гонке снайперов АХЛ.
«Колорадо» также вызвал из АХЛ защитника Джека Ашана. В 4 играх за «Иглс» у него 5 (1+4) баллов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть «Колорадо»
