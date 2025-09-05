Директор «Автомобилиста»: «Волк существенно пострадал после грубого приема Атанасова. Он проходит курс лечения. Будем верить, что где-то в октябре сможем его увидеть»

Директор «Автомобилиста» рассказал о состоянии нападающего Кертиса Волка.

Игрока увезли со льда на носилках во время предсезонной игры с «Торпедо » (3:4 Б).

«После грубого приема со стороны Василия Атанасова существенно пострадал Кертис Волк . Он находится на лечении в стационаре нашей клиники, хотя были сомнения, что удастся забрать его из Нижнего Новгорода.

Сейчас он проходит курс лечения, мы надеемся на данный момент, что наихудших последствий избежать удалось. Будем верить, что где-то в октябре мы сможем увидеть его.

Он проделал огромную работу в плане восстановления после тяжелой операции, сам забивал, стал лучшим снайпером на предсезонке, вел игру звена. Хоккеист крайне необходимый для нас, будем заниматься его здоровьем», – сказал директор «Автомобилиста » Максим Рябков .