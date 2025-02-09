Воробьев о самой серьезной покупке: «Квартира в Москве в ипотеку. Часов у меня нет. Машину себе и жене купил – обычный «Вольво». Стараюсь грамотно тратить деньги»

Кирилл Воробьев рассказал о своей самой крупной покупке.

– У тебя в «Автомобилисте» первый по-настоящему большой контракт. Твоя самая серьезная покупка?

– Квартира в Москве в ипотеку. Сразу не смог купить.

– Были какие-то еще покупки?

– Часов у меня нет. Машину себе и жене купил. Но это никакой не «Мерседес» – обычный «Вольво». Считаю себя семейным человеком, стараюсь грамотно тратить деньги. Из дорогого купил себе пуховик Canada Goose. По нынешним меркам супердорогая вещь.

– Брендовые вещи есть?

– Ну кроссовки есть какие-то. Не скажу, что я по брендам убиваюсь. Штаны мне Кертис Волк из Канады привозил. У меня шапка одна и та же семь лет. Муж сестры моей жены как-то один раз оставил, а я ее отжал. Обычная серая шапка.

– Удивительно читать новость про то, что у Смолова украли часы за 8 миллионов рублей?

– Товарищ мне рассказывал лет пять назад, что купил часы за 1,2 миллиона рублей, а терминал не работал. Банкомат ему выдал тысячными купюрами, он с пачкой этой забежал. Дороже миллиона рублей никто из моих друзей ничего не покупал. Это же почти квартира!

Ну что тебе эти часы – походил, посверкал. Не вижу смысла, – сказал защитник «Автомобилиста» Кирилл Воробьев .