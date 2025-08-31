Рид Буше: «Заварухин ставит быстрый и агрессивный хоккей, к которому я привык. Мне очень нравится этот стиль»
Нападающий перешел из «Авангарда» в «Автомобилист» в межсезонье.
– Ваш трансфер в «Автомобилист» стал одним из самых громких в этом межсезонье. Что можете сказать о новой команде?
– Все просто замечательно. Ребята тепло приняли меня, мы быстро нашли общий язык. Думаю, даже сейчас заметно, что наша команда выглядит очень сильной.
– Быстро нашли общий язык с главным тренером Заварухиным?
– Да! Мне повезло, так как Заварухин ставит быстрый и агрессивный хоккей, к которому я привык. Мне очень нравится этот стиль.
– Кто из партнеров больше всего впечатлил на предсезонке?
– Сейчас сложно сказать, так как мы все еще привыкаем друг к другу. Раньше я играл с Да Костой и Волком, поэтому знаю их стиль, но у нас в составе есть много других талантливых ребят. Сейчас у нас есть время найти лучшие комбинации.
– Возникают ли проблемы с языковым барьером? Партнеры помогают с переводом?
– У нас в раздевалке много ребят, которые говорят по-английски, поэтому с этим проблем нет. Если я что-то не понимаю, то всегда могу обратиться за помощью к партнерам. Я этому очень рад, – сказал нападающий «Автомобилиста» Рид Буше.