Рид Буше: «Заварухин ставит быстрый и агрессивный хоккей, к которому я привык. Мне очень нравится этот стиль»

Рид Буше высказался о работе с тренером Николаем Заварухиным.

Нападающий перешел из «Авангарда» в «Автомобилист» в межсезонье.

– Ваш трансфер в «Автомобилист» стал одним из самых громких в этом межсезонье. Что можете сказать о новой команде?

– Все просто замечательно. Ребята тепло приняли меня, мы быстро нашли общий язык. Думаю, даже сейчас заметно, что наша команда выглядит очень сильной.

– Быстро нашли общий язык с главным тренером Заварухиным?

– Да! Мне повезло, так как Заварухин ставит быстрый и агрессивный хоккей, к которому я привык. Мне очень нравится этот стиль.

– Кто из партнеров больше всего впечатлил на предсезонке?

– Сейчас сложно сказать, так как мы все еще привыкаем друг к другу. Раньше я играл с Да Костой и Волком , поэтому знаю их стиль, но у нас в составе есть много других талантливых ребят. Сейчас у нас есть время найти лучшие комбинации.

– Возникают ли проблемы с языковым барьером? Партнеры помогают с переводом?

– У нас в раздевалке много ребят, которые говорят по-английски, поэтому с этим проблем нет. Если я что-то не понимаю, то всегда могу обратиться за помощью к партнерам. Я этому очень рад, – сказал нападающий «Автомобилиста » Рид Буше .