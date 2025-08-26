Форвард «Автомобилиста» Волк: «Астана – отличное место: там много современных зданий, ресторанов. У Екатеринбурга больше истории, это тоже красивый город»

Кертис Волк поделился впечатлениями об Астане и Екатеринбурге.

– Можете сравнить Астану и Екатеринбург?

– Астана была моим первым городом вне Северной Америки, это отличное место: много современных зданий, отличных ресторанов, там к нам относились прекрасно.

У Екатеринбурга больше истории, но это тоже очень красивый город. Мы чаще проводим время в центре, моей жене здесь тоже очень нравится, – сказал нападающий «Автомобилиста » Кертис Волк , ранее выступавший за «Барыс ».