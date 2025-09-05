Директор «Автомобилиста» о контрактах: «Соглашусь с теми, кто призывает запретить переподписания в сторону понижения, это неправильно»
Директор «Автомобилиста» высказался о переподписаниях контрактов в КХЛ.
«Переподписания контрактов – палка о двух концах. Соглашусь с теми людьми, которые призывают запретить переподписания в сторону понижения, это неправильные решения.
Лига ограничила количество этих переподписаний, но жизнь показывает, что этих ограничений тоже недостаточно. КХЛ запросила у руководителей клубов свои предложения.
Более верным был бы полный запрет на переподписания с понижением: иногда они, мягко говоря, вызывают недоумение», – сказал директор «Автомобилиста» Максим Рябков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
