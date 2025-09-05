Заварухин об «Автомобилисте»: «Нужен креативный защитник на большинство, остальное выполнили, что хотели. Здорово, что костяк клуба сохраняется, ребята растут»
Николай Заварухин считает, что «Автомобилисту» нужен креативный защитник.
Ранее стало известно, что защитник Ник Эберт покинул клуб по личным причинам.
«Семейные обстоятельства у Ника Эберта непредвиденные, хотели атакующего защитника на большинство. Нужен, я считаю, креативный защитник на большинство, остальное выполнили, что хотели.
Здорово, что костяк клуба сохраняется, ребята растут. Болельщиков прибавляется, они смотрят на этих ребят, они становятся кумирами мальчишек, которых становится больше», – сказал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости