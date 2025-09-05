Николай Заварухин: «Мой брат Алексей – такой же помощник, как и остальные в штабе «Автомобилиста». При его работе в «Тракторе» был атакующий хоккей, смотрим в эту сторону»

Николай Заварухин высказался о работе с двоюродным братом Алексеем Заварухиным.

Ранее специалист стал помощником главного тренера «Автомобилиста».

«Мой брат – такой же помощник, как и остальные в тренерском штабе. При его работе в «Тракторе » был атакующий хоккей, смотрим в эту сторону.

У нас отличный тренерский штаб, четко разделены обязанности, работаем так, как и в прошлые сезоны», – сказал главный тренер «Автомобилиста » Николай Заварухин .