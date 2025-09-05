Максим Рябков: «Автомобилист» созрел как команда. Создание командного духа позволяет говорить о том, что мы претендуем на Кубок Гагарина. Задача-минимум – играть на победу в каждом матче»

Максим Рябков отметил, что «Автомобилист» созрел как команда.

«Автомобилист » созрел как команда, как совокупность личностей, игроков, которые уже долго взаимодействуют в быту, на льду.

Мы постарались найти необходимые недостающие детали. Создание командного духа, командной сплоченности позволяет говорить о том, что мы претендуем на Кубок. Задача-минимум – играть на победу в каждом матче», – сказал директор «Автомобилиста» Максим Рябков .