Максим Рябков: «Автомобилист» созрел как команда. Создание командного духа позволяет говорить о том, что мы претендуем на Кубок Гагарина. Задача-минимум – играть на победу в каждом матче»
Максим Рябков отметил, что «Автомобилист» созрел как команда.
«Автомобилист» созрел как команда, как совокупность личностей, игроков, которые уже долго взаимодействуют в быту, на льду.
Мы постарались найти необходимые недостающие детали. Создание командного духа, командной сплоченности позволяет говорить о том, что мы претендуем на Кубок. Задача-минимум – играть на победу в каждом матче», – сказал директор «Автомобилиста» Максим Рябков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости