Ротенберг выложил фото с Бутманом на льду в свитерах с надписью «Армия России»: «А что, если хоккеисты будут получать музыкальное образование, как это сделал Игорь Михайлович?»
Роман Ротенберг выложил фото с Игорем Бутманом на льду в свитерах «Армия России».
«Встретились на льду с Игорем Бутманом.
Джаз и хоккей – разные миры, но их объединяет одно: ритм, драйв и импровизация, за которыми всегда стоит дисциплина и работа в команде.
А что, если хоккеисты будут по желанию получать музыкальное образование, как это сделал Игорь Михайлович?» – написал первый вице-президент ФХР, член совета директоров «Динамо» и главный тренер сборной «России 25» в телеграм-канале.
Фото: телеграм-канал Романа Ротенберга.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
