Маршанд о матче против «Брюинс» в Бостоне: «Признателен за любовь и поддержку, которые болельщики оказывали мне не только сегодня, но и на протяжении всей моей карьеры. Мне нравилось играть здесь»

Брэд Маршанд поделился эмоциями после матча против «Бостона».

22 октября Маршанд провел первый матче в Бостоне после ухода из «Брюинс». 37-летний канадец выступал за «Бостон» с 2009 по 2025 год и выиграл с клубом Кубок Стэнли в 2011-м. Перед дедлайном в прошлом сезоне канадский форвард был обменян из «Бостона» во «Флориду», с которой летом выиграл свой второй Кубок Стэнли.

В сегодняшнем матче против «Бостона» (4:3) он сделал 2 передачи.

По ходу игры клуб показал видеоролик в честь бывшего капитана. На глазах Маршанда выступили слезы, а болельщики устроили ему овацию .

«Я знал, что это произведет на меня такое впечатление. Я благодарен за этот момент и очень признателен за то, что сделали «Брюинс», за любовь и поддержку, которые болельщики оказывали мне не только сегодня, но и на протяжении всей моей карьеры здесь.

Мне всегда нравилось играть здесь, нравилось надевать свитер и не скрывать своих чувств. Это трудолюбивый город, и люди это ценят. Я люблю местных болельщиков. Они особенные. У них невероятная команда», – сказал нападающий «Флориды» Брэд Маршанд .

Маршанд расплакался в Бостоне. Он впервые приехал сюда в составе «Флориды»