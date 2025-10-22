Рубцов о 7:6 с «Шанхаем»: «Жалко болельщиков «Спартака». Получаются нервные матчи, но такой хоккей лучше, чем тот, в котором мало шайб»

Герман Рубцов высказался о волевой победе над «Шанхаем» (7:6 Б).

«Спартак » вел 3:1 у «Дрэгонс », потом уступал 3:6. Рубцов перевел игру в овертайм, когда на табло было 59:48.

«Конечно, жалко наших болельщиков. Получаются нервные матчи, но такой хоккей лучше, чем тот, в котором мало шайб. Для болельщиков много голов – это праздник.

А нам надо просто играть лучше в некоторых моментах. Сделали глупые ошибки, где-то расслабились, пришлось камбэчить. Надо было играть попроще.

С другой стороны, у нас вся лига веселая стала. Многие команды подравнялись – посмотрите на игру «Магнитки» и «Нефтехимика». Никто не сдается, все бьются до конца.

Еще могу сказать, что от матча к матчу с «Шанхаем» все сложнее играть. У них новые ребята подъехали. Да и вообще новая команда, новые тренеры и руководство. Тактически хорошо играют. И канадцы, не будем скрывать, все такие – силовые ребята, техничные и обученные. Нейтральную шайбу очень тяжело у них выиграть», – сказал нападающий «Спартака» Герман Рубцов .

Дикий сюжет в КХЛ: 3:1 – 3:6 – 7:6. Что это было?