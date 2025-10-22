Быков о ЦСКА: «Бессмысленно требовать от Никитина моментальных результатов. Строительство коллектива – процесс долгий и трудоемкий»

Вячеслав Быков поделился мнением о выступлении ЦСКА в сезоне-2025/26.

На данный момент команда тренера Игоря Никитина занимает 8-е место в таблице Запада с 18 очками в 17 играх.

«У ЦСКА еще есть время, чтобы выстроить единую команду, которая будет претендовать на выход в финал и победу в нем.

Строительство коллектива – процесс долгий и трудоемкий, на него необходимо потратить много времени. В связи с этим бессмысленно требовать от Игоря Никитина каких-то моментальных результатов», – сказал бывший тренер сборной России Вячеслав Быков.