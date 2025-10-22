Кросби о том, что побил рекорд Лемье по очкам за «Питтсбург» с учетом плей-офф: «Я провел на 500 игр больше. Марио и его семья очень много для меня сделали, я дорожу этими отношениями»

Сидни Кросби высказался о том, что побил рекорд Марио Лемье в «Питтсбурге».

Капитан «Питтсбурга» забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером » (5:1).

Первый номер драфта-2005 набрал 1896 (700+1196) очков в лиге с учетом плей-офф (в 1539 играх) и стал рекордсменом «Питтсбурга », обогнав Марио Лемье (1895 в 1022). В общем зачете в истории лиги 38-летний канадец вышел на 7-е место.

«Я провел на 500 игр больше. Я здесь уже давно. У меня было много прекрасных партнеров. Вот так я это оцениваю.

Когда я был совсем молодым и приехал сюда, то мне предстояло узнать много нового, были высокие ожидания. И рядом был такой человек, как Марио. Он и его семья очень сильно меня поддерживали. Он был готов ответить на все мои вопросы.

Не знаю, смогу ли я выразить словами, как много это для меня значило. Я в самом деле очень дорожу этими отношениями. Он и его семья очень много для меня сделали», – сказал Кросби .