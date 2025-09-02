Ротенберг и Легков проведут занятие для «Красной Машины Юниор»: «Внедрят методики лыжных тренировок для хоккеистов. Такой тандем обязательно даст результат»

Роман Ротенберг и Александр Легков проведут тренировку для детей-хоккеистов.

«В рамках открытой тренировки для «Академии Динамо «Красная Машина Юниор» занятие вне льда проведет олимпийский чемпион Сочи-2014 в лыжном марафоне (50 км) Александр Легков . Александр Геннадьевич покажет набор упражнений, которые помогли ему завоевать олимпийское золото.

Вместе с Романом Ротенбергом они внедрят проверенные методики лыжных тренировок для хоккеистов. Особое внимание будет уделено упражнениям для повышения показателей МПК, развитию выносливости, силовой базы, дыхания и координации – именно того, что позволяет хоккеисту держать высокий темп всю игру и быть готовым к самым тяжелым сменам.

Такой тандем обязательно даст результат, а ребята получат уникальный опыт, который невозможно почерпнуть из обычных тренировок», – написал в соцсетях член совета директоров «Динамо» Роман Ротенберг .

Ротенберг о матче команд академии «Динамо»: «Растим игроков, которые завтра будут представлять клуб и всю Россию на самом высоком уровне. Работаем вместе – и вместе побеждаем!»