Макрицкий о том, в чем опасность «Локомотива»: «У них стабильный состав на протяжении нескольких лет, происходят только точечные усиления. Хоккеисты привыкли к системной игре. Это серьезный соперник»

Александр Макрицкий рассказал о подготовке «Ак Барса» к матчу с «Локомотивом».

– Успела ли команда восстановиться после выездной серии? С каким настроением ребята готовятся к домашним играм?

– Да, была длинная поездка: четыре матча через день, легла большая нагрузка. В паузу в первую очередь стояла задача восстановиться, после чего было два дня на подготовку.

Серьезный соперник, с рабочим настроением подходим к домашней серии.

– В чем опасность «Локомотива»? Команда из сезона в сезон идет очень стабильно по регулярке.

– «Локомотив» имеет стабильный состав на протяжении нескольких лет, там происходят только точечные усиления. Системная команда, игроки привыкли к системной игре – отсюда стабильность.

– Успели соскучиться по домашней арене?

– Конечно. При своих болельщиках всегда приятно играть. Будем показывать максимум в домашней серии, – сказал тренер «Ак Барса» Александр Макрицкий.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Ак Барса»
