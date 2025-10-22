Бердин про сильные стороны «Локомотива»: «Системная команда, у которой хорошая дисциплина. Каждый игрок знает, что нужно делать, они редко ошибаются»
– Как оцените результаты выездной серии? Команде удалось собрать максимум очков.
– Набрали максимум очков – максимально удачный результат.
– Что ждать от домашней серии?
– Ничего не нужно ожидать. Ожидания – это лишнее. Главное сейчас – хорошо подготовиться и показать отличный результат.
– Успели соскучиться по домашней атмосфере?
– При домашних трибунах играть приятно: другой кайф, но и выше ответственность. В Казани очень яркие и громкие болельщики, одно удовольствие перед ними играть. Соскучились.
– В чем сильные стороны «Локомотива»?
– Это системная команда, у которой хорошая дисциплина. Каждый игрок знает, что ему нужно делать, они редко ошибаются. Но если есть несколько ошибок – ими нужно воспользоваться, – сказал вратарь «Ак Барса» Михаил Бердин.