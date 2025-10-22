Бердин про сильные стороны «Локомотива»: «Системная команда, у которой хорошая дисциплина. Каждый игрок знает, что нужно делать, они редко ошибаются»

Михаил Бердин высказался о предстоящем матче «Ак Барса» против «Локомотива».

– Как оцените результаты выездной серии? Команде удалось собрать максимум очков.

– Набрали максимум очков – максимально удачный результат.

– Что ждать от домашней серии?

– Ничего не нужно ожидать. Ожидания – это лишнее. Главное сейчас – хорошо подготовиться и показать отличный результат.

– Успели соскучиться по домашней атмосфере?

– При домашних трибунах играть приятно: другой кайф, но и выше ответственность. В Казани очень яркие и громкие болельщики, одно удовольствие перед ними играть. Соскучились.

– В чем сильные стороны «Локомотива»?

– Это системная команда, у которой хорошая дисциплина. Каждый игрок знает, что ему нужно делать, они редко ошибаются. Но если есть несколько ошибок – ими нужно воспользоваться, – сказал вратарь «Ак Барса» Михаил Бердин.