Ротенберг поздравил Лукашенко с 71-летием: «Он уделяет особое внимание развитию хоккея, прививает любовь к игре. Это важный вклад в укрепление дружбы Беларуси и России»

Роман Ротенберг поздравил Александра Лукашенко с днем рождения.

Сегодня, 30 августа, президенту Беларуси исполнился 71 год.

«Поздравляю президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко с днем рождения!

Александр Григорьевич уделяет особое внимание развитию хоккея, лично поддерживает игроков и команды, своим примером показывает любовь к игре и прививает ее новым поколениям. Это важный вклад не только в спорт, но и в укрепление дружбы между нашими странами.

Россия и Беларусь идут вместе по пути развития хоккея, и совместные проекты и турниры делают наши связи еще крепче. Уверен, впереди нас ждет много новых инициатив и побед.

Желаю крепкого здоровья, энергии и дальнейших успехов во благо страны, спорта и нашего общего будущего!» – написал член совета директоров московского «Динамо », первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.