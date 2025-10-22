Броссо о переходе в «Салават»: «Главное впечатление – болельщики, за которых теперь играю. Очень приятно было ощущать их поддержку на протяжении всего матча с «Трактором»

Девин Броссо высказался о дебюте за «Салават» в матче против «Трактора» (3:2).

Канадский форвард перешел в клуб из «Динамо» в обмен на денежную компенсацию. 21 октября он сыграл за «Салават» против «Трактора » и набрал 1 (0+1) очко.

– Непростая получилась победа, но мы здорово сыграли все вместе, дружно. Очень важная победа для нас.

– Какие первые впечатления от новой команды?

– Я бы сказал, что главное впечатление – наши болельщики, за которых теперь я играю. Это очень важная заслуга нашей победы. Очень приятно было ощущать их поддержку на протяжении всего матча.

– Что стало ключевым моментом, из-за чего «Трактор» сумел сократить отставание до минимума?

– Ключевым стали те удаления, которые у нас были в концовке. Мы прекрасно понимали, что это мастеровитая команда, которая здорово играет в большинстве.

Но хочу отметить наших парней, которые много поймали шайб на себя в меньшинстве. Это стало залогом того, что мы победили, – сказал нападающий «Салавата Юлаева » Девин Броссо .