Максим Соркин: «Для ЦСКА сейчас каждый матч принципиален. Мы недовольны своим турнирным положением. Потихоньку двигаемся вперед по игре, но есть нюансы, над которыми надо работать»

Максим Соркин подвел итоги матча с минским «Динамо» (5:3).

На данный момент ЦСКА занимает 8-е место в таблице Запада с 18 очками в 17 играх.

«Когда счет стал 4:1, немного инициативу отпустили, перестали играть правильно. Поэтому соперник приблизился по счету. Хорошо, что дотерпели и довели игру до победы.

Для меня не было важно набрать первое очко за результативность, важно, чтобы команда выигрывала, все действия направлены на это. Неважно, кто забивает и отдает, главное – результат.

Для нас сейчас каждый матч принципиален. Мы недовольны своим турнирным положением. Не смотрим соперника, только на свою игру. Потихоньку двигаемся вперед по игре, но есть нюансы, над которыми надо работать», – сказал нападающий ЦСКА Максим Соркин.