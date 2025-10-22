Даррен Дитц высказался о работе с Дмитрием Квартальновым в «Динамо» Минск.

– Я благодарен ребятам, в «Динамо» меня приняли как своего. Очень помогают с адаптацией. Потому что когда переезжаешь в другою страну, сталкиваешься со многими необычными вещами.

Если говорить о спортивной составляющей, костяк команды сохранился, все хорошо. У нас есть одна цель. Мы идем шаг за шагом и понимаем, что нужно улучшать свою игру.

– Уже адаптировались к требованиям тренерского штаба?

– Мы все прекрасно понимаем, как нам нужно играть и что от нас требует тренерский штаб. Сезон длинный, будут и взлеты, и сложные моменты. Когда победа нелегко приходит, это делает команду только сильнее.

– Дмитрий Квартальнов известен в узких кругах тем, что у него особый спрос с легионеров. Это самый требовательный тренер в вашей карьере?

– Я бы так не сказал. Мы понимаем, что он хочет видеть от нас. Требовательность – это нормально. Когда мы выполняем все, что должны, результат виден.

Я бы вообще не сказал, что Дмитрий Вячеславович больше спрашивает с легионеров, чем с российских и белорусских игроков. У него одинаковые требования ко всем. Для победы нужна команда, – сказал защитник минского «Динамо » Даррен Дитц .