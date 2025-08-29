Ротенберг не читает телеграм-канал о себе: «У нас в стране свобода слова, это хорошо»
Роман Ротенберг заявил, что не читает телеграм-канал «Прессуха Ротенберга».
«Знаете, когда люди сами проявляют инициативу, это же хорошо. Честно, я не читаю этот канал. Я знаю, что коллеги многие читают, но я не читаю.
Это уже свобода слова, у нас в стране свобода слова, это хорошо», – сказал член совета директоров «Динамо», первый вице-президент ФХР и экс-тренер СКА.
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»
