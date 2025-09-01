  • Спортс
Ротенберг поздравил с Днем знаний: «Спорт и учеба всегда рядом – чтобы побеждать, нужно каждый день учиться и развиваться. Эта истина работает во всем»

Роман Ротенберг поздравил всех с 1 сентября.

«Поздравляю всех с Днем знаний!

1 сентября – это старт нового пути, новых открытий и возможностей.

Для меня спорт и учеба всегда были рядом: чтобы побеждать на льду, нужно каждый день учиться, развиваться, становиться лучше. Эта истина работает во всем – в школе, в университете, в профессии и в жизни.

Дорогие учителя, спасибо вам за труд и терпение, за то, что открываете перед детьми целый мир! Родителям желаю быть рядом со своими детьми и поддерживать их в любых начинаниях. А школьникам и студентам – не бояться трудностей и всегда верить в себя.

С праздником!» – написал в соцсетях член совета директоров «Динамо», вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

