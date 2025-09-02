«Нефтехимик» подпишет контракт с Максимом Федотовым. Ранее защитник покинул «Сочи» (Михаил Зислис)

«Нефтехимик» подпишет контракт с Максимом Федотовым.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.

23-летний защитник находится в статусе неограниченно свободного агента после расторжения договора с «Сочи ».

В прошлом сезоне Федотов провел 40 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 7 (2+5) очков при показателе полезности «минус 17».

Крикунов о «Сочи»: «В клубе хватает организационных проблем. И состав не мешало бы усилить – вратарь нужен обязательно»