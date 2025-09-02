«Нефтехимик» подпишет контракт с Максимом Федотовым. Ранее защитник покинул «Сочи» (Михаил Зислис)
«Нефтехимик» подпишет контракт с Максимом Федотовым.
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.
23-летний защитник находится в статусе неограниченно свободного агента после расторжения договора с «Сочи».
В прошлом сезоне Федотов провел 40 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 7 (2+5) очков при показателе полезности «минус 17».
Крикунов о «Сочи»: «В клубе хватает организационных проблем. И состав не мешало бы усилить – вратарь нужен обязательно»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости