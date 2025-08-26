«Сочи» расторгнет контракт с Максимом Федотовым. У экс-защитника СКА полезность «минус 17» за 40 матчей в прошлом сезоне
«Сочи» расторгнет контракт с Максимом Федотовым.
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
Ранее 23-летнего защитника помещали в список отказов, откуда его мог забрать любой клуб Фонбет чемпионата КХЛ, сохранив действующий контракт. Заявок на хоккеиста не поступило.
В прошлом сезоне Федотов провел за «Сочи» 40 матчей в регулярном чемпионате и набрал 7 (2+5) очков при показателе полезности «минус 17».
«Сочи» поместил Максима Федотова в список отказов. Ротенберг сравнивал защитника с Макаром из «Колорадо» в 2023-м
