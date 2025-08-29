«Сочи» расторг контракт с Максимом Федотовым. У экс-защитника СКА полезность «минус 17» за 40 матчей в прошлом сезоне
«Сочи» расторг контракт с Максимом Федотовым.
Соглашение с 23-летним защитником было рассчитано до 31 мая 2027 года.
В прошлом сезоне он провел за «Сочи» 40 матчей в регулярном чемпионате и набрал 7 (2+5) очков при показателе полезности «минус 17».
«Благодарим Максима за работу и желаем успехов», – сказано в сообщении пресс-службы «Сочи».
«Сочи» поместил Максима Федотова в список отказов. Ротенберг сравнивал защитника с Макаром из «Колорадо» в 2023-м
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Сочи»
