«Сочи» расторг контракт с Максимом Федотовым. У экс-защитника СКА полезность «минус 17» за 40 матчей в прошлом сезоне

«Сочи» расторг контракт с Максимом Федотовым.

Соглашение с 23-летним защитником было рассчитано до 31 мая 2027 года.

В прошлом сезоне он провел за «Сочи » 40 матчей в регулярном чемпионате и набрал 7 (2+5) очков при показателе полезности «минус 17».

«Благодарим Максима за работу и желаем успехов», – сказано в сообщении пресс-службы «Сочи».

«Сочи» поместил Максима Федотова в список отказов. Ротенберг сравнивал защитника с Макаром из «Колорадо» в 2023-м