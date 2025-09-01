Крикунов о «Сочи»: «В клубе хватает организационных проблем. И состав не мешало бы усилить – вратарь нужен обязательно»

Владимир Крикунов заявил, что «Сочи» требуется усиление состава.

75-летний специалист возглавил клуб в это межсезонье.

– Вы готовы морально к старту сезона, который уже через несколько дней?

– Морально готов. Это уже сороковой чемпионат для меня. Я провел больше всех официальных матчей. Поэтому это не проблема. Просто хоккей немного изменился, работа тоже стала другой.

Ну и проблем в клубе хватает. Не столько игровых, сколько организационных. Вратарь нужен обязательно. И состав не мешало бы усилить, – сказал главный тренер «Сочи » Владимир Крикунов .

