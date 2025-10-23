Мирошниченко сменил агента. Форвард системы «Вашингтона» начал сотрудничество с Мильштейном («Матч ТВ»)
Иван Мирошниченко начал сотрудничество с агентом Дэном Мильштейном.
Как сообщает «Матч ТВ», ранее интересы форварда системы «Вашингтона» представлял Марк Гандлер, но теперь он начал сотрудничество с Мильштейном, возглавляющим компанию Gold Star.
21-летний Иван Мирошниченко еще не играл в НХЛ в этом сезоне. В АХЛ в его активе 2 матча в составе «Херши».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
