Мирошниченко сменил агента. Форвард системы «Вашингтона» начал сотрудничество с Мильштейном («Матч ТВ»)

Иван Мирошниченко начал сотрудничество с агентом Дэном Мильштейном.

Как сообщает «Матч ТВ», ранее интересы форварда системы «Вашингтона» представлял Марк Гандлер, но теперь он начал сотрудничество с Мильштейном, возглавляющим компанию Gold Star.

21-летний Иван Мирошниченко еще не играл в НХЛ в этом сезоне. В АХЛ в его активе 2 матча в составе «Херши».

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
