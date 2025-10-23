Буцаев о 2:5 от «Салавата»: «Не хватало нам остроты, нацеленности в зоне атаки. Допускали серьезные ошибки, когда пропускали голы. Это непозволительно на таком уровне»
– К сожалению, мы наступаем на те же грабли, что и в предыдущем матче. Я уже говорил, что играя без шайбы тяжело на что-то рассчитывать. Во втором периоде соперник у нас очень легко забирал эту шайбу. Не хватало нам остроты, нацеленности в зоне атаки.
Мы допускали серьезные ошибки, когда пропускали голы. Это непозволительно на таком уровне, это просто отсутствие игровой дисциплины.
– Вы довольны перестановками в составе, которые идут с прошлого матча?
– Чем-то довольны, чем-то нет. Но снова скажу, что у нас не было звена лидеров, кто мог бы повести за собой, своим правильным примером показать, как нужно. К сожалению, были только имена.
– В третьем периоде, делая перестановки, вы искали то лидерское звено?
– Это были попытки усилить каждое из звеньев.
– На ваш взгляд, такая чехарда не сбивает с толку самих игроков?
– Знаете, у нас есть конкретный матч. Мы должны искать лучшее, чтобы победить в нем. А если что-то не работает, то надо искать варианты, чтобы изменить ход игры и ситуацию.
Перестановки идут не от хорошей жизни. А от того, чтобы найти лучшее, чтобы был результат в команде, – сказал главный тренер «Сибири» Вячеслав Буцаев.