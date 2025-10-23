  • Спортс
  Максим Сушинский: «СКА совершенно не играет. В обороне пожар, вратарская линия слабая. Кандидатуры для смены тренера в данный момент не вижу»
4

Максим Сушинский: «СКА совершенно не играет. В обороне пожар, вратарская линия слабая. Кандидатуры для смены тренера в данный момент не вижу»

Максим Сушинский высказался о выступлении СКА в сезоне-2025/26.

Команда тренера Игоря Ларионова проиграла 8 из 9 последних матчей и занимает девятое место в Западной конференции.

– Команда совершенно не играет. В обороне просто пожар. Плюс вратарская линия очень слабая в этом году. Пока вратари не подтаскивают. В те моменты, когда вратарю можно спасти команду, этого не происходит.

– Вина главного тренера в результатах есть?

– Это же командная работа. Потому тут нельзя со счетов сбрасывать ни тренеров, ни менеджмент, ни саму команду. Если команда плохо играет, значит, ошибаются все вместе, а не кто-то один. На одного человека здесь нельзя сбрасывать вину.

– Но на ваш взгляд, если сменится тренер, то ситуация для команды может выправиться?

– Каждый тренер строит команду под себя. Потому, может, и изменится что-то.

– Но целесообразно было бы это делать на данном этапе сезона?

– Думаю, что нет. Не вижу кандидатуры для смены в данный момент, – сказал бывший нападающий СКА Максим Сушинский.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
